Lionel Messi en Argentinië: een gedwongen huwelijk dat op barsten staat

Kan Argentinië vanavond een Houdini-truc uit de mouw schudden en zich alsnog kwalificeren voor de achtste finales. Daarvoor moet er alvast gewonnen worden van Nigeria. Maar het rommelt bij Argentinië en sterspeler Lionel Messi is slechts een schim van zichzelf. Dit WK leek vooraf zijn laatste kans op een prijs met zijn land, maar de vroege aftocht hangt als het zwaard van Damocles boven de Argentijnse hoofden.

De schaduw van Diego Maradona hangt al ruim dertien jaar over Messi, sinds zijn debuut voor de nationale ploeg in 2005. ‘Pluisje’ loodste zijn land in 1986 naar de wereldtitel met onder meer ‘de hand van God’. Van Messi werd dan ook dezelfde prestatie verwacht. Niet onlogisch, want ‘de Vlo’ wordt door velen beschouwd als de beste voetballer van zijn generatie. Met Barcelona rijgt hij de trofeeën en individuele bekroningen aan elkaar, maar ondanks 64 goals in 126 interlands staat de teller met zijn land nog op 0 prijzen. Met de A-kern welteverstaan, want met de U20 kroonde Messi zich - samen met voormalig Anderlecht-aanvoerder Lucas Biglia - wél tot wereldkampioen. En op de Olympische Spelen van 2008 voetbalden de Zuid-Amerikanen zich eveneens naar goud.

Maar bij de grote jongens wilde het dus niet lukken. Kansen waren er nochtans genoeg, vooral op de Copa América leek Argentinië verschillende keren op weg naar de eindzege. Messi speelde vier keer de Copa América, drie keer bereikte hij de finale. Enkel in 2011 volgde een vroegtijdige exit, toen Uruguay in de kwartfinale koelbloediger bleek in de strafschoppenreeks. Die verdomde strafschoppen kostten Argentinië ook de zege in 2015 en 2016, toen de Copa América Centenario. Twee keer was Chili de boosdoener. In 2007 was Brazilië een maatje te groot in de eindstrijd van het landentoernooi, 3-0 werd het toen. Tel daarbij nog de verloren WK-finale van 2014 tegen Duitsland - met een goal van Götze in de verlengingen - en het wordt duidelijk dat er een structureel probleem is. Dat Messi in Brazilië verkozen werd tot Speler van het Toernooi, was slechts een doekje voor het bloeden.

“Ik ga weg zonder trofee”

Na de verloren finale van de Copa América in 2016 brak de veer even bij Messi, die zelf een strafschop miste. Duidelijk geëmotioneerd gaf hij er live op televisie de brui aan. ““Het nationale team is voorbij voor mij. Dit is de vierde finale die ik verlies, de derde op een rij. Dit komt hard aan, voor mij én voor het team. Ik had zo graag Argentinië een titel bezorgd, maar ik ga weg zonder daarin geslaagd te zijn.” Messi zou snel terugkomen op zijn beslissing, maar het was wel een teken aan de wand. De Vlo droeg de last van een hele natie op zijn frêle schouders en had daar duidelijk moeite mee. Niet zeldzaam kreeg hij kritiek vanuit het thuisland, dat hij in het nationale shirt niet het niveau van bij Barcelona haalde.

Foto: EPA-EFE

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, legde onlangs de vinger op de wonde. “Messi is bij Barcelona zo goed omdat hij omringd wordt door topspelers.” De Catalanen hebben nu eenmaal een veel sterker elftal dan Argentinië. Vooraan is er dan wel een weelde met nog Higuain, Dybala, Di Maria en de niet geselecteerde Icardi, achteraan en op het middenveld is het allemaal wat minder. Dat maakt dat heel Argentinië naar Messi kijkt, zonder succes weliswaar.

Einde van internationale carrière?

Dit WK zou zomaar eens de laatste keer zijn dat Messi in het blauw-wit gestreepte shirt van Argentinië te zien is. De geruchten deden voor het toernooi al de ronde, het rampzalige spel en de slechte resultaten lijken het alleen maar in de hand te werken. De Nigeriaanse speler Brian Idowu deed er gisteren nog een schepje bovenop. “We hopen dat Messi tegen ons zijn laatste WK-wedstrijd speelt. We appreciëren hem zeker als speler, maar dit is nu eenmaal ónze kans.”

Een miraculeuze ontsnapping kan nog altijd, maar de malaise is groot in het Argentijnse kamp. Bondscoach Sampaoli lijkt de pedalen kwijt te zijn en de spelersgroep heeft het naar verluidt ook gehad met de sportieve baas. Voor de 31-jarige Messi leek dit WK de laatste kans om te schitteren als international, maar het gedwongen huwelijk met de Argentijnse ploeg lijkt te stranden zonder prijs. Al weet je met Messi nooit…