Jongeren gooien zware stenen op sporen in Brussel-Noord: nog tot vanavond laat zware hinder

Brussel - Omdat jongeren vanop een brug stenen op passerende treinen hebben gegooid, is het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek anderhalf uur onderbroken geweest. “We hebben dat gedaan uit veiligheidsoverwegingen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

De politie is ter plaatse geweest om te onderzoeken of het treinverkeer zich op een veilige manier kon hernemen. “Toen de situatie veilig bleek, hebben we het treinverkeer om 19.45 uur opnieuw gestart”, zegt Baeken.

Door het incident reden er sinds 18.30 uur geen treinen meer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek. Dat had ook gevolgen voor het treinverkeer in de omliggende stations, zoals Schaarbeek, Vilvoorde, Mechelen en zelfs Antwerpen. Ook vanuit Denderleeuw werden er treinen tegengehouden, omdat de Noord-Zuidverbinding oververzadigd was.

Sinds 19.45 uur heeft het treinverkeer zich stilaan weer op gang getrokken. “Maar er zullen nog serieuze gevolgvertragingen voelbaar zijn tot het einde van de treindienst. Morgenvroeg zouden de problemen volledig van de baan moeten zijn”, besluit Baeken.

De politie heeft voorlopig nog geen verdachten kunnen identificeren of arresteren.