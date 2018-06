Moeder deelt vreselijke foto’s van zoon (12) die zijn fietshelm niet wilde dragen omdat dat niet cool is

Een helm dragen op de fiets? Dat is niet “cool”, vond de twaalfjarige Jules. Maar toen hij ging stunten op de straat met wat vrienden, liep het pijnlijk mis. Zijn mama toont nu de foto’s van haar zoon om andere mensen te tonen hoe belangrijk het is om kinderen en volwassenen een helm te laten dragen.

Joanna Bigham uit het Britse Kilham wist dat haar tienjarige zoon niets liever deed dan rondrijden op een fiets. Samen met heel wat andere jongeren van zijn leeftijd genoot hij ervan om zotte toeren uit te halen, maar dat had hij toch beter met een helm opgedaan. Omdat hij die niet “cool” vond, liep het bijna fout af met de jongen. Toen hij probeerde te springen met zijn fiets, viel Jules recht op zijn hoofd, zonder enige bescherming.

Paniek

Jules was maar tien minuutjes gaan fietsen na zijn middageten vlakbij het huis. Joanna maakte zich dus weinig zorgen, totdat er plots op haar deur geklopt werd. De moeder van drie was helemaal in schok, toen ze haar gewonde zoon zag liggen. “Ik weet nog goed hoe ze klopten op de deur en ik helemaal panikeerde. Een buurman heeft ons toen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht”, zei ze.

Eerst waren er na een X-ray geen breuken te zien, maar toen Jules begon over te geven, beseften de dokters dat er iets ernstiger aan de hand was. Een CT-scan gaf uitsluitsel: de tiener had talloze breukjes in zijn schedel. Tot overmaat van ramp had hij ook nog een hersenbloeding gehad, waarna hij verder moest naar het gespecialiseerde ziekenhuis in Leeds. Daar deden de artsen er alles aan om met plastische chirurgie de jongen zijn gezicht te herstellen.

De raad van de verplegers, die de jongen er weer bovenop hielpen, zal bij Joanna voor eeuwig bijblijven. “Ze zei tegen me dat ik versteld zou staan van de hoeveelheid kinderen die ze om dezelfde reden moest behandelen. Dat er sommigen geluk hadden, maar dat anderen het helaas niet meer konden navertellen… En dat heeft me echt geraakt.”

Besef

Nu wil de vrouw haar boodschap verspreiden, zodat ze andere kinderen en ouders kan motiveren om een helm te dragen. “Ik wil dat mensen kijken naar deze foto’s van mijn zoon. Kijk hoe zijn gezicht eruitziet. Ik hoop dat mensen hierdoor twee keer gaan nadenken. Een helm redt levens”, besluit de bezorgde mama.