Nieuw-Zeelandse man reist naar VS om tienermeisje te belagen, maar wordt neergeschoten door moeder

Een Nieuw-Zeelandse man is naar de VS afgereisd om naar eigen zeggen een meisje aan te vallen nadat ze het alle contact met hem had verbroken. De aanvaller en het meisje hadden elkaar leren kennen op het internet. De moeder van het meisje schoot de Nieuw-Zeelandse man neer toen hij probeerde binnen te dringen.

De moeder van het meisje schoot de belager, Troy George Skinner (25), in de nek toen een glazen deur intrapte. Volgens de lokale sheriff was Skinner gewapend. Hij had een mes, pepperspray en duct tape bij.

Nog volgens de politie besloot de man naar Vriginia af te reizen nadat het meisje duidelijk maakte geen contact met de man te willen hebben. “Dit was geen willekeurige of spontane daad”, vertelde Sheriff James Agnew tijdens een persconferentie, “hij had dit allemaal minutieus gepland”.

“Hij was in geen geval uitgenodigd. In het verleden was hem al meerdere malen duidelijk gemaakt dat de dochter niet langer met hem wenste te spreken”, aldus nog de sheriff.

Drie vluchten en een bus

Het incident speelde zich afgelopen vrijdag af. Skinner had drie verschillende vluchten en een bus genomen en de laatste 50 kilometer had hij gelift. Eens bij het huis van de tiener belde hij aan. De moeder van het meisje deed de deur niet open. Naar eigen zeggen heeft ze gewoonte de deur niet open te doen op weekdagen.

Eens Skinner zag dat de moeder thuis was, bonkte hij op deur en schreeuwde hij dat hij hulp nodig had. Vervolgens probeerde hij in te breken. “Hij nam een baksteen en sloeg de deur in”, vertelde de sheriff nog. “Het was wel degelijk zijn bedoeling om het huis met geweld binnen te dringen.” De moeder waarschuwde hem dat ze een vuurwapen had. Ze heeft naar eigen zeggen gewacht tot zijn arm door de deur was eer ze twee keer schoot. Ze raakte hem in de nek waarop hij vluchtte. Enkele huizen verder stortte hij in.

Eens ter plekke vond de politie pepperspray, een mes en duct tape. In zijn broekzak vonden ze nog een vliegtuigticket. De belager ligt momenteel in het ziekenhuis, hij raakte zwaargewond, maar zou nu stabiel zijn.

Intussen heeft de lokale politie de hulp van de FBI ingeroepen. Skinner zal zich voor een Amerikaanse rechtbank moeten verantwoorden voor ‘inbraak met een dodelijk wapen met de intentie om een ernstige misdaad te begaan’.