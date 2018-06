Tegenstanders Trump zamelen duizenden euro’s in om hem belachelijk te maken: “Het enige dat werkt”

Als de Amerikaanse president Donald Trump volgende maand op bezoek gaat naar Groot-Brittannië, zal hij onmiddellijk worden begroet door een reusachtige ballon die door hem werd geïnspireerd. Britse tegenstanders van de man zamelden meer dan 10.000 euro in om de ballon van een oranje Trump in luier - compleet met kleine handen en afschuwelijke grijns - te kunnen maken. “Het enige dat enigszins werkt bij hem, is hem belachelijk maken”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Na enkele weken van geharrewar viel er uiteindelijk een beslissing en besloot de president van de Verenigde Staten om de Britse queen en premier May te ontmoeten in juli. De ontmoeting is belangrijk voor beide landen, in het bijzonder voor het Verenigd Koninkrijk: de “speciale” relatie met de VS wordt gezien als een van de steunpilaren van het Britse buitenlands beleid, zeker met de nakende Brexit.

Maar veel Britten zien het staatsbezoek van Trump absoluut niet zitten omdat ze de president een “brute, wispelturige” man vinden, met gedachten en ideeën die haaks op de Britse waarden staan. Vooral het immigratiebeleid - dat dinsdag werd gevalideerd door het Amerikaans Hooggerechtshof - heeft heel wat Britten ontstemd.

“In het anderhalve jaar van zijn presidentschap, heeft niks nog effect om hem. Kritiek raakt hem amper en met hem discussiëren raakt kant noch wal”, klinkt het bij de 33-jarige actievoerder Nono Hurkmans, die samen met andere tegenstanders de ballon van Trump maakte. “Maar hij haat het als hij belachelijk wordt gemaakt. En dat is onze invalshoek.”