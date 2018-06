Philippe Albert voor onze camera: “Ook met een B-ploeg kunnen we van Engeland winnen”

Geen geschiktere analist in Rusland om te spreken over België - Engeland dan Philippe Albert (50). De gewezen topverdediger van Charleroi, KV Mechelen, Anderlecht en Newcastle volgt voor de RTBF en Le Soir de Rode Duivels op de voet en mist geen enkele training of persconferentie in Moskou. Kenner van het Engels voetbal (zes seizoenen Premier League) en ervaringsdeskundige op WK’s (1990 en 1994) met de Rode Duivels.