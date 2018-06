Strengere bankenregels? Franse student kan zomaar voor 6,6 miljard euro speculeren

Een Franse student-belegger en de Britse beurshandelaar via wiens platform hij handelde, zijn vorig jaar aan een catastrofe ontsnapt. Hoewel de Fransman amper 20.000 euro op zijn handelsrekening had staan, verhandelde hij in één dag tijd voor ruim 6,6 miljard dollar. En niemand die de man stopte. Gelukkig liep het goed af. Maar het blijft “onbegrijpelijk”, klinkt het in financiële kringen.