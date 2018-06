Messi en Rojo stelen de show op het veld, Maradona ernaast

Diego Maradona slaagt er steeds in om de aandacht naar zich toe te trekken. Dat was tijdens de partij van Argentinië tegen Nigeria niet anders. De excentrieke oud-speler en ex-bondscoach van de Zuid-Amerikanen ging in geheel eigen stijl los na het doelpunt van Lionel Messi, die zijn land in de eerste helft op voorsprong trapte. Maar in de slotfase van de tweede helft ging ‘Pluisje’ wel over de schreef toen Argentinië de 1-2 winning goal scoorde...

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Een schreeuw die tot in Buenos Aires te horen was, de armen eerst wijd gespreid en dan gekruist over de borst. Maradona was door het dolle heen toen Messi de netten deed trillen. Voor de match had hij al uitgebreid gezwaaid naar zijn fans. Maradona had in aanloop naar de wedstrijd ook nog mooie woorden over voor Messi. “Er valt jou niets te verwijten. Niets is jouw fout. Ik hou van je en zal je altijd respecteren”, klonk het.

Met de pauze in zicht had ‘Pluisje’ even een dipje, Maradona werd toen al slapend gespot in de tribunes van Zenit Arena in Sint-Petersburg. Ongetwijfeld een powernapje om nadien weer alles uit de kast halen. Helaas was het Nigeria dat na de rust scoorde…

… maar uiteindelijk trok Argentinië wel aan het langste eind. Maradona ging uit zijn dak én over de schreef, met twee opgestoken middelvingers. Ongetwijfeld gericht aan de haters van Argentinië.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

En het werd na de match alleen maar erger. Maradona was duidelijk van de wereld en kon zich niet meer op eigen kracht verplaatsten. De voormalige topvoetballer moest met hulp van anderen naar binnen gedragen worden.

Maradona is so damn high, man. He can hardly stay awake. pic.twitter.com/SZn94ahsgY — Fiaz Hamzath (@fiazhamzath) 26 juni 2018