Ouders verplichtten 11-jarige zoon om seks met hen te hebben, “zodat hij niet langer homo zou zijn”

Een Brits koppel heeft hun zoon gedwongen tot seksuele handelingen, omdat hij zei dat hij op mannen viel. De 11-jarige jongen moest steeds toekijken tijdens hun vrijpartijen. Op bepaalde momenten verplichtten ze hem ook om zelf deel te nemen. Maar niemand geloofde hem. Nu, 25 jaar na de feiten, kennen de vader en stiefmoeder eindelijk hun straf.

De jongen was nog maar net elf jaar geworden, toen hij bij zijn ouders in Lincolnshire uit de kast durfde te komen. In plaats van te reageren met liefde en begrip, escaleerde de boel al snel. De vader en stiefmoeder van het kind vonden immers dat hij zijn geaardheid maar moest “afleren” en daar hadden ze een verschrikkelijke methode voor.

Het koppel liet de elfjarige verplicht kijken naar hun wilde vrijpartijen. “Door naar seks tussen hetero’s te kijken zou hij het wel afleren.” Wanneer ze het gevoel hadden dat “hij nog steeds wat homo was”, gingen ze nog een stap verder: hun zoon moest zelf ook seksuele handelingen uitvoeren met hen. Ze dwongen hem orale seks te geven en ze raakten zijn intieme delen continu aan. Het koppel was destijds bijna zestig jaar.

De jongen stapte na vijf jaar in 1998 naar de politie, toen hij begreep hoe gruwelijk de daden van zijn ouders waren. Maar zodra de speurders bij hem aan huis kwamen, verdraaiden zijn ouders het verhaal. Niemand geloofde het kind en jarenlang moest hij het misbruik ondergaan. Na al die jaren durfde hij dit jaar opnieuw naar de agenten te trekken, die arresteerden de vader en stiefmoeder onmiddellijk.

Irrationeel

De rechtbank hoorde dinsdag hoe de vader vertelde dat het koppel “gewoon heel bang was dat hij homoseksueel zou zijn”. Die irrationele angst zou aan de basis gelegen hebben van het misbruik. De vader probeerde zich nog te verdedigen met het feit dat hij zelf het kind niet had aangeraakt, maar dat mocht niet baten. Hij vliegt voor zes jaar de gevangenis in.

“De schade die jullie hebben berokkend, kan niet worden aanvaard”, zei rechter Maria Lamb, die zich meteen ook tot de vrouw richtte. “Voor jouw eigen seksuele pleziertjes dwongen jullie een jongen tot seks, terwijl hij jou zag als zijn moeder die hij nooit had gehad. Hij wilde zo graag affectie en dat hebben jullie volledig uitgebuit.” Zij krijgt een gevangenisstraf van negen jaar.

Moed

Het slachtoffer zelf kan eindelijk na al die jaren opgelucht ademhalen. “Het is een lang proces geweest, vooral omdat ik eerder al geprobeerd had. Veel mensen vragen me: waarom nu? Maar het duurde een tijd voordat ik opnieuw de moed bij elkaar had verzameld om me te overtuigen om het opnieuw aan te kaarten. Maar het was het waard.” Hij hoopt nu dat andere slachtoffers van misbruik hetzelfde durven te doen. “Als mijn verhaal nu één andere persoon kan helpen, dan ben ik daar heel dankbaar voor.”