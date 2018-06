Hier komt de grootste batterij van het land

Waregem / Kluisbergen - Ruien Energy Storage zal begin 2020 een batterijpark van 25 megawatt hebben, goed voor 1 hectare. De batterij zal worden gebruikt om energie te leveren aan het hoogspanningsnet van Elia als daar tekorten zijn. Kostprijs: meer dan 12 miljoen euro.

Tot voor kort kon men elektriciteit niet stockeren. Centrales maakten stroom die op dat moment nodig was. Met de komst van zonnepanelen en windmolens werd onderzocht hoe men energie kon opslaan. Bart Pycke en Michel Verschuere van Yuso, een Waregems bedrijf, hebben nu een deal rond met de Japanse engineeringgroep Nippon Koei. Ze gaan samen de grootste batterij van ons land bouwen in de schaduw van wat ooit de grootste Belgische thermische centrale was. De batterij is goed voor 25megawatt. Of hoe Ruien in 2020 opnieuw de grootste wordt in energie.

“Doordat er vroeger een grote centrale was, is er een inputmogelijkheid op het hoogspanningsnet”, zeggen de Waregemnaren. “Volgende zomer beginnen we te bouwen op een site van 1 hectare. 25 megawatt is het equivalent van 5 miljoen smartphone batterijen of het jaarlijkse energieverbruik van tien gezinnen. Begin 2020 moet alles klaar zijn.”

“Als bedrijf bestaan we zes jaar”, vervolgt het duo. “We hebben al honderden realisaties, maar dit is ons grootste project tot nu. In Nederland sturen we een batterij van 10 megawatt aan.”

“De kostprijs? Meer dan 12 miljoen euro. Er zijn naast batterijen ook transfo's nodig, plus infrastructuur. Hoe de batterij er zal uitzien, weten we nog niet. Ze komt ofwel in een gebouw, ofwel in containers. Dat wordt later beslist.”

Tesla

Nagelnieuw zijn batterijen niet. Momenteel bevindt er zich in het Limburgse Dilsen-Stokkem een batterij van 18 megawatt, naast de centrale van Drogenbos staat er een van 6 megawatt. Tesla heeft in Australië het record met een installatie van 100 megawatt. De installatie in Ruien zal later nog kunnen worden uitgebreid.