Zesjarig kind vindt geladen wapen tussen de kussens van een zetel bij Amerikaanse Ikea en vuurt

Een zesjarig kind heeft tussen de kussens van een zetel in een vestiging van Ikea, in de Amerikaanse staat Indiana, een geladen wapen gevonden. Een klant wou eerder op de dag de zetel testen en liet er per ongeluk zijn wapen achter. Het kind vond het wapen, haalde de trekker over en schoot.

Het incident deed zich voor in een vestiging van Ikea in de Amerikaanse staat Indiana. Eerder op de dag was een andere klant gaan zitten in een zetel in de showroom. Op het moment dat hij rechtstond, viel het vuurwapen uit zijn broek en verdween het tussen twee kussens. Later op de dag ging een groep kinderen in dezelfde sofa zitten. Eén van hen, een zesjarige, vond het wapen en haalde de trekker over. Hij vuurde één kogel af, gelukkig raakte niemand gewond.

Indiana is een zogenaamde ‘open cary state’. Dat wil zeggen dat veel vuurwapens vrij verkocht mogen worden en dat je je wapens openlijk mag dragen in de publieke ruimte. Handvuurwapens zijn wel onderhevig aan wapenvergunningplicht. Volgens de politie was het wapen in kwestie volledig vergund en betreft het een ongeluk.

In een mededeling liet de Zweedse meubelgigant nog weten het incident te betreuren en dat de veiligheid van hun klanten de absolute prioriteit is. “We nemen die incident uiterst ernstig en we bieden het kind en zijn familie onze verontschuldigingen aan.”