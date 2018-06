EU-ministers leggen Polen op de rooster over controversiële justitiehervorming

De ministers van Europese Zaken van de Europese Unie hebben de Poolse regering dinsdag urenlang op de rooster gelegd over de controversiële hervormingen van het gerechtsapparaat. De hoorzitting - een primeur in de EU - was volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans constructief, al lijkt Warschau voorlopig niet van plan om in te binden. De ministers beslissen in juli over het vervolg van de ‘artikel 7-procedure’.

De Europese Commissie lanceerde in december de nooit eerder gebruikte artikel 7-procedure tegen Polen, als reactie tegen de gerechtelijke hervormingen in Polen. Die dreigen de politieke invloed op het gerecht te versterken en de rechtsstaat uit te hollen, vreest Europa.

De hoorzitting van dinsdag maakt deel uit van het eerste luik van de procedure, die uiteindelijk kan uitmonden in een opschorting van het Poolse stemrecht in de Europese ministerraden. Zo ver komt het - voorlopig - niet. Na een volgens vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans “uitvoerige” presentatie van de Poolse autoriteiten mocht elke lidstaat twee vragen stellen, en dat verliep “constructief” en “zonder vooroordelen”.

Maar dat betekent nog niet dat de Europese Commissie nu kan besluiten dat er niet langer een systemische bedreiging voor de Poolse rechtsstaat is, waarschuwde Timmermans. “We hebben vandaag geen verdere stappen van Polen gezien. Het land geeft geen indicatie dat het andere veranderingen zal doorvoeren dan degene die ze al heeft gedaan.” De Commissie wil nu verder onderhandelen met Polen, “om in onderlinge dialoog een oplossing te vinden”. “We moeten het niet over alles eens zijn, maar we moeten kunnen stellen dat de rechtsstaat niet langer wordt bedreigd. Ik blijf ter beschikking van de Poolse autoriteiten.”

Tijdens de volgende bijeenkomst van ministers van Europese Zaken in juli zal beslist worden wat de volgende stappen zijn. Het meest dringende probleem is de gedwongen pensionering van 27 van de 72 rechters van het Poolse Hooggerechtshof op 3 juli, maar de Commissie heeft ook problemen met onder meer de bevoegdheid van de minister van Justitie om voorzitters van rechtbanken te ontslaan en om het mandaat van rechters op pensioengerechtigde leeftijd te verlengen.