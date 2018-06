Coucke wil minder Belgen op wedstrijdblad (want ze kosten te veel)

Cobbaut, Schrijvers, Rits... Onze topclubs betalen woekerprijzen voor (jonge) Belgische spelers, want er moeten minstens zes stuks op het wedstrijdblad staan bij competitiematchen. Volgens Marc Coucke, voorzitter van Anderlecht én van de Pro League, moeten we die regel herzien.

Anderlecht betaalde 3 miljoen voor Elias Cobbaut, Club Brugge spendeerde 3 miljoen aan Siebe Schrijvers en 1,6 miljoen aan Mats Rits. Veel geld voor jonge Belgen, maar het is van moeten. Want vanaf 1 juli verstrengt de Belgen-regel in de Jupiler Pro League. Dan moet je zes Belgen of in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad zetten van wie er twee voor hun 21ste minstens drie jaar in ons land speelden.

“Eigenlijk werkt die regel contraproductief”, aldus Marc Coucke. “Er zijn vijf topclubs in ons land en die hebben elk zes Belgen nodig. Noem mij eens 30 Belgische spelers die betaalbaar en goed genoeg zijn voor Anderlecht en Club Brugge. Niet simpel, hé.”

Sportief directeur Luc Devroe: “Iedereen wou Cobbaut. Iedereen wou Schrijvers. Het gevolg is dat de prijzen enorm stijgen. We zijn al blij dat we met Cobbaut en Dimata twee Belgen konden halen die volgens ons het niveau hebben.”

Anderlecht wil de regel dan ook veranderen of versoepelen. Coucke: “Op termijn moeten we naar 5 of zelfs 4 Belgen op het wedstrijdblad. Anderlecht heeft geen schrik om jongeren te lanceren - dat bewezen we met Saelemaekers en co - en voorlopig hebben we ook geen tekort, maar het moet leefbaar blijven.”

Paars-wit zal wellicht de steun krijgen van AA Gent en Charleroi die ook elke wedstrijd moeten zwoegen om aan genoeg landgenoten te raken. Het gevolg is ook dat er middelmatige Belgische spelers naar de topclubs verhuizen om er de bank te vullen.

“Met hoeveel Belgen speelt Club Brugge in de basis? Of Genk of Gent. Vaak maar een drietal.”, zegt Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck. “Het probleem is dat de beste Belgische spelers al op erg jonge leeftijd door de buitenlandse topclubs worden weggeplukt. Het maakt de Belgen-regel voor elke club nog een pak complexer. Hopelijk beginnen die jonkies in te zien dat het soms beter is om wat langer in eigen land te blijven.”