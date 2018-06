Grote verpakkingen voordeliger? Vergeet het maar!

Er was een tijd dat een doosje smeltkaasjes met 24 porties goedkoper was dan twee doosjes met 12 porties. Of dat een fles afwasmiddel van 1,5 liter minder kostte dan twee flesjes van 75 centiliter. Maar dat is niet langer het geval, zo waarschuwt Test-Aankoop.

“De reclame wil ons doen geloven dat grootverpakkingen goedkoper uitkomen. Dat hebben we ook altijd blindelings geloofd. Nochtans blijkt het niet altijd waar te zijn”, klinkt het bij Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie voerde half mei een steekproef uit in een aantal supermarkten. De melkerijboter van Everyday, het instapmerk van Colruyt, is een van de meest frappante voorbeelden. Wie een blok van 1 kg koopt, betaalt 8,49 euro. Wie vier pakjes van 250 gram koopt, betaalt slechts 6,36 euro voor diezelfde kilo boter. Nog gekker: wie er meteen vijf koopt, betaalt nog altijd maar 7,95 euro. Met het geld dat je uitgeeft aan één blok van 1 kilo – vier porties van 250 gram, dus – kun je dus eigenlijk vijf aparte blokken kopen.

De schuld van de Nederlanders

Vier porties kopen, vijf betalen: het lijkt wel de omgekeerde wereld. En ook voor scheermesjes, zeep en rijst werden opvallende verschillen vastgesteld. Heeft de reclame ons dan al die tijd iets op de mouw gespeld?

“Ja en nee”, zegt supermarktkenner Gino Van Ossel van Vlerick Business School. “Het is allemaal een gevolg van de groeiende concurrentie, waardoor supermarkten de prijzen laten zakken. Vooral bij de kleinere verpakkingen, want die worden het vaakst verkocht. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal singles en het feit dat ook binnen gezinnen meer individueel wordt gekocht en geconsumeerd.”

Maar er is nóg een verklaring: de opkomst van de Nederlandse winkelketens. “In Nederland zijn de verpakkingen sowieso al minder groot dan hier. Onze noorderburen wonen niet alleen kleiner, ze doen ook vaak hun boodschappen met de fiets. Albert Heijn, Kruidvat en andere ketens verkopen die Nederlandse verpakkingen ook bij ons, en kunnen zo in hun advertenties uitpakken met lagere prijzen voor pakweg een flesje shampoo.”

Aandachtig vergelijken

Voor de prijsbewuste consument zit er maar één ding op: verder kijken dan uw neus lang is. “Sinds kort zijn winkels verplicht om de prijs per kilo, liter of dosis te vermelden. Check dus die prijs”, adviseert Test-Aankoop. En beslis dan met kennis van zaken, want een kleinere verpakking “is sneller aan vervanging toe en veroorzaakt ook meer afval”.