Nieuwe rel binnen meerderheid: “We kunnen een man op de maan zetten, maar enkelbanden kopen lukt Vandeurzen niet”

Een gemiste kans. Zo omschrijven meerderheidspartijen N-VA en Open VLD het uitblijven van de aankoop van duizenden enkelbanden, een taak van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Drieënhalf jaar na de verwachte levering is er nog steeds geen spoor van een enkelband. “Ik maak me ernstige zorgen over de geloofwaardigheid van Vlaanderen”, zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys.

“Vlaanderen wil zich een betrouwbare partner tonen in strafuitvoering, ook als het gaat om elektronisch toezicht.” Met die woorden huldigde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gisteren het nieuwe gebouw in van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Die dienst is sinds de laatste staatshervorming bevoegd voor het elektronisch toezicht van ver­oordeelden met een enkelband.

Maar bij de inhuldiging stond er een olifant in de ­kamer: er wordt al 3,5 jaar ­tevergeefs gewacht op de levering van enkele duizenden nieuwe enkelbanden. De aanbestedingsprocedure werd al herhaaldelijk bij­gesteld, en op een bepaald moment zelfs afgebrand door de Raad van State. En intussen blijft de deadline maar opschuiven. Tot voor kort werd er nog een doorbraak verwacht vóór de zomer. Nu is het zelfs niet meer zeker of het einde van het jaar wordt gehaald.

Foto: BELGA

“We kunnen een man op de maan zetten, maar een paar duizend enkelbanden kopen, lukt ons niet”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA). “Hoe moeilijk kan het zijn? Ik maak me ernstige zorgen over de geloofwaardigheid van Vlaanderen op het vlak van strafuitvoering.”

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open VLD) is bezorgd. “Een wachttijd van 3,5 jaar overschrijdt stilaan de redelijke termijn”, zegt ze. “Dit is een gemiste kans voor Vlaanderen. Wat we zelf doen, doen we duidelijk niet altijd beter.”

Intussen lopen zo’n 3.000 delinquenten met een ver­ouderde enkelband rond. Volgens de parlementsleden is er geen reden tot ­paniek, maar fraai is het allerminst.

Een van de grote problemen voor de vertraging is dat de drie gemeenschappen een ­gezamenlijke aanbestedingsprocedure hebben lopen. “Zelfs over de technische specificaties is er geen eens­gezindheid”, zegt Parys. “Dit een processie van Echternach noemen, is een belediging voor Echternach, want daar gaat het pakken sneller.”

Minister Vandeurzen wil geen commentaar geven, ­omdat de procedure nog loopt. In mei stelde hij in het Vlaams Parlement wel dat ­de gemeenschappen “hyper-, ­hyper-, hypervoorzichtig zijn, om ervoor te zorgen dat het juridisch geen discussies oplevert”.

Over een nieuwe deadline spreekt hij zich niet uit.

TIJDLIJN: STEEDS WEER VERTRAGING

Juli 2014:Vlaanderen wordt bevoegd voor elektronisch toezicht

Januari 2015:de geplande opstart van de aanbesteding door Vlaanderen wordt uitgesteld, “wegens de complexiteit van de ­situatie”

Februari 2015:de eerste aanbesteding wordt uitgeschreven, nu in samenwerking met de twee andere gemeenschappen

Februari 2015 tot februari 2016: de aanbesteding wordt nog enkele keren ­bijgesteld

Februari 2016:de aanbesteding wordt stopgezet en de Raad van State schorst alle beslissingen

Augustus 2016:er wordt alweer een nieuwe aanbesteding gepubliceerd

Juli 2017:er zijn drie offertes ingediend

Eind 2017: minister Vandeurzen verwacht witte rook voor de zomer van 2018

Vandaag: er is nog steeds geen bevestiging dat enkelbanden nog dit jaar zullen worden geleverd