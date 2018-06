Transfernieuws bij de Duivels: Valencia toont interess in Thomas Meunier maar is niet alleen

Valencia is geïnteresseerd om Thomas Meunier aan te trekken. Met de komst van de Duitse trainer Thomas Tüchel oogt zijn toekomst bij PSG namelijk onzeker.

In Le Parisien verscheen al dat de Duitser nieuwe vleugelverdedigers wil. Daarom informeerde Valencia, en ook Napoli en Sevilla laten zich niet onbetuigd. Op de achtergrond houden echter nog grotere clubs de situatie in de gaten. Meunier, die twee jaar geleden tijdens het EK zijn transfer versierde, ligt nog twee seizoenen onder contract. Hij gaf al aan graag in Parijs te willen blijven. De bal ligt in het kamp van PSG.