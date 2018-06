Vader overstelpt school van zijn kinderen met mails en brieven: 9 maanden cel voor stalking

Dilbeek - Hij werd in 2016 al eens veroordeeld voor het stalken van de Dilbeekse basisschool waar zijn kinderen les volgen. Toch kon J.W. (54) het niet laten om “wantoestanden” aan de kaak te stellen in een massa mails en brieven. Gisteren kreeg hij daar de rekening voor gepresenteerd: 9 maanden effectieve celstraf.

Hij is zich van geen kwaad bewust, houdt vol dat hij alleen maar wantoestanden in de school van zijn kinderen wou aanklagen. Niet eens zo vaak dat je van stalking kan spreken, meent J.W.

Maar de rechtbank is het daar niet mee eens. Tien­tallen mails stuurde de huisvader. Niet alleen naar de school, maar ook naar het ministerie van Onderwijs, het kinderrechtencommissariaat, het parket en het parket-generaal. Vaak ook met een denigrerende toon. Dat is volgens de rechtbank wel degelijk stalking.

Aangetekende brieven

De problemen begonnen nog voor het oudste kind van J.W. in 2011 de school binnenwandelde. De bezorgde vader wou dat de directrice een dag zou uittrekken om zijn kind wegwijs te maken in de school. Hij ving bot. En vanaf dan ging het in snelvaart van kwaad naar erger met de verwijten die de huisvader de school en de directrice naar het hoofd slingerde. Hij vond de helling aan de toegang naar de school te steil. Toen een kind gekrabd werd, eiste hij dat een regel over de maximumlengte van vingernagels zou bepalen of kinderen tot de school werden toegelaten. Hij vond het ook niet kunnen dat foto’s van de kinderen herkenbaar op de site van de school prijkten.

“In vijf jaar tijd schreef hij makkelijk een vijftigtal mails en brieven om zijn beklag te doen, al dan niet aangetekend en bestemd voor zowel de school als allerlei instanties en overheden”, zegt Jo ­Raes, advocaat van de school. “Soms werd op zijn kritiek ingegaan, onder meer wat betreft de herkenbaarheid van de kinderen op de website van de school. Maar dat overtuigde hem niet om het kalmer aan te doen. In 2016 werd de man een eerste keer voor stalking veroordeeld (tot een straf met uitstel, nvdr.). Hij is in beroep gegaan, de zaak wordt in mei 2019 behandeld. Nog had hij zijn les niet geleerd. Dat de rechtbank nu een effectieve gevangenisstraf uitspreekt, is een sterk signaal. Nu moet het echt ophouden.”

Nog eens in beroep?

Hoe de veroordeelde papa daarop zal reageren, is koffiedik kijken. Opnieuw beroep aantekenen of niet? Zijn advocaat, meester Philippe Janssens, heeft altijd voor de vrijspraak gepleit. “Noch het aantal noch de frequentie van de berichten kan als stalking worden opgevat. Hij heeft reële problemen aangekaart, geen pietluttigheden. We gaan nu overleggen wat we zullen doen.”