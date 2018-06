Mariana zat 18 jaar in de cel voor een abortus, nu is ze vrijgelaten

Mariana Lopez (40) zat 18 jaar in de cel vanwege abortus. Het Midden-Amerikaanse land heeft een van de strengste abortuswetten ter wereld. Na een miskraam werd Lopez in 2000 veroordeeld voor moord op haar ongeboren baby. Sindsdien zat ze in de gevangenis van Izalco, een stad ten westen van hoofdstad San Salvador. Gisteren werd de vrouw vroegtijdig vrijgelaten, nadat een viceminister het nieuws naar buiten bracht.