Toby Alderweireld en Jan Vertonghen over hun band met Engeland: “We willen niet op onze bek gaan”

Tottenham Hotspur is morgenavond de best vertegenwoordigde ploeg in Kaliningrad: vijf spelers aan ­Engelse zijde, drie aan Belgische. Onze twee verdedigers van de Spurs spelen niet, maar dat betekent niet dat Jan Vertonghen en Toby Alderweireld geen inkijk kunnen geven in het fenomeen Harry Kane en de eeuwige roem die op het spel staat.

Allebei voelen ze zich klaar om te spelen tegen het land van hun broodheer, maar zeker Jan ­Vertonghen weet dat hij zal moeten toekijken vanaf de zijlijn met een gele kaart. Ook Toby Alderweireld krijgt wellicht rust, al heeft hij het daar zelf niet op begrepen. “We hebben vier ­dagen rust gehad, voor mij is dat voldoende. Ik wil altijd spelen. Als de coach me nodig heeft, sta ik klaar.”

Staan jullie in dagelijks contact met jullie vrienden van Spurs?

Vertonghen: “Ik heb meer contact met die jongens dan in vorige toernooien. De jongens van Engeland spreek ik geregeld. En ik heb Son van Zuid-Korea nog gehoord, vooral om hem nog een hart onder de riem te ­steken na de uitschakeling, want dat is een geweldige jongen. Over een paar weken zien we elkaar al terug op training, maar ik kijk er wel naar uit om die jongens donderdag terug te zien.”

En dus delen jullie flauwe en minder flauwe grappen uit?

Alderweireld: “Vooral voor het ­toernooi werd erover gepraat. Toen ging het er wel over wie zou kunnen winnen. Wel, er was veel vertrouwen voor België.” (grijns)

Vertonghen: “Eric Dier heeft de loting bij mij thuis gevolgd en daags nadien is er wel over gepraat bij Tottenham. Eigenlijk is dat vergelijkbaar met een match tegen Lukaku of Hazard. Het aantal grapjes valt doorgaans ­tegen. Iedereen blijft voorzichtig. Wij weten dat we kunnen verliezen. Zij ook. (lacht) Niemand die op zijn bek wil gaan met al die grapjes. We hoopten vooral dat we die laatste match niet nodig zouden hebben om ons te kwalificeren, want dat had een lastige situatie gegeven. We zijn allebei blij dat we gekwalificeerd zijn. Nu kunnen er grapjes gemaakt worden omdat het eindresultaat minder belang heeft. ”

Jullie trainen het hele jaar door met Harry Kane en Romelu Lukaku. Tegen wie sta je als verdediger het liefst?

Alderweireld: “Ze zijn allebei echte toppers. Lastig om te zeggen.”

Vertonghen: “Allebei kunnen ze ervoor zorgen dat je je nogal belachelijk voelt. Het zijn heel verschillende types, maar hun grootste kracht is hun ambitie. Harry bij Tottenham en Romelu hier: dat zijn veruit de meest ambitieuze gasten in de ploeg. Hun drang om beter te worden en medespelers te motiveren is heel aanstekelijk. Kane heeft zich ontwikkeld tot een targetman, terwijl Lukaku iets meer op zijn kansen wacht en met zijn loopacties de sluipschutter is. Op hun manier vind ik ze allebei indrukwekkend. Kane is meer in het spel betrokken, Lukaku staat er altijd wanneer hij er moet staan.”

Blijkbaar is Ronaldo een inspiratiebron, althans toch voor Kane?

Alderweireld: “Ronaldo geeft hem de motivatie op een ander niveau te komen. Harry is nog jong, maar voor mij staat hij al aan de top. Hij is niet alleen een goalgetter, hij werkt ook hard voor de ploeg. Zijn grote kracht is dat hij in alles goed is. Kane is snel, heeft een linkervoet, een rechtervoet, kan koppen. Ik weet hoe moeilijk het is om hem af te ­stoppen. Hij is een allrounder. Je moet hem echt als ploeg opvangen, door goed te staan.”

Die twee strafschoppen tegen Tunesië, is daarop geoefend?

Vertonghen: “Er is niets waar Kane niet op oefent. Harry laat niets aan het toeval over. Dat was zelfs al zo toen hij niet speelde. Toen hij doorbrak, is hij dat nog meer gaan doen. We zien hem zeker twee keer per week trainen op strafschoppen en vrijschoppen. Ik denk dat het vergelijkbaar is met op vrijworpen trainen als basketter. Bedoeling is dat er een routine in komt, van het neerleggen van de bal tot het oefenen van de looppas. Dat zag je ook aan die strafschoppen: hij schoot ze tegen Tunesië in dezelfde hoek binnen. Wat niet wil zeggen dat hij ze altijd daar mikt. Hij heeft ze ook al gemist. Tegen Liverpool, bijvoorbeeld. In 88ste minuut, een strafschop door het midden. In de extra tijd krijgen we er nog een en gaat hij er opnieuw achter staan. Dan schiet hij hem wel binnen. Dat is door die routine en werkuren die hij erin stopt. Er sluipt een soort zekerheid in.”

Alderweireld: “Maar we weten ook dat Engeland sterk is op spelhervattingen. Daar moeten we ons ook op voorbereiden.”

Welke les moet je dan trekken uit de tegengoal tegen Tunesië?

Alderweireld: “We moeten een beter signaal hebben, wanneer we voor de bal gaan, of een stap vooruit zetten.”

Vertonghen: “Ja, je zag twee lijnen: Dedryck en ik gingen iets eerder dan de jongens voor ons. Geen van beide is fout. Je moet gewoon duidelijk afspreken. Ofwel zak je allemaal iets eerder ­terug, ofwel blijf je allemaal langer staan.”

Alderweireld: “Gelukkig kunnen we daarop trainen.”

Hoe sterk schatten jullie dit Engeland in?

Alderweireld: “Ze hebben een goeie trainer, jonge spelers, die graag voor Engeland spelen en met een duidelijk idee op het veld staan.”

Vertonghen: “Je ziet echt dat er ­gewerkt is aan de sfeer in de groep. Engeland is tot nu toe een van de meest indrukwekkende ploegen op dit WK. Een van de favorieten dus.”

Dat wordt van België nu ook al gezegd.

Vertonghen: “Behalve Engeland en ons zie je heel veel toplanden moeilijkheden hebben. Maar je kan ook groeien in een toernooi. Ik verwacht dat Duitsland, Spanje, Brazilië en Frankrijk dat ook zullen doen. Maar op een goeie dag kunnen wij elk land kloppen.”