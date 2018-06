Eindelijk rust voor de ouders van Julie: “Blij dat rechter schuld niet in haar schoenen schuift”

Vier jaar cel, acht jaar rijverbod en een boete van 8.000 euro. De Gentse politierechter was gisteren niet mals voor de 39-jarige David D. uit Evergem, die op 10 september 2017 de 22-jarige Julie Roelens doodreed en vluchtmisdrijf pleegde. Hij had zo’n veertien pinten op en had twee lijnen cocaïne gesnoven, maar hield altijd vol dat het ongeval Julie’s schuld was. De rechter oordeelde gisteren anders.

“We zijn opgelucht en blij dat we eindelijk weten dat de rechter niet ook Julie’s dood in haar schoenen schuift”, reageerde Stéphane Roelens, de vader van Julie gisteren na het vonnis. “Julie was altijd ...