Van armoedezaaier tot superster: straatschilder moet Seleção verlossen

Bij Brazilië kijkt iedereen naar Neymar, maar misschien wordt Gabriel Jesus wel de Verlosser. Vier jaar geleden beschilderde hij nog de straten van São ­Paulo, nu is de 21-jarige spits een hoogvlieger bij de Goddelijke Kanaries. Met dank aan moeder Vera Lucia en haar telefoontjes. “Alô, mãe!”

Tegen Costa Rica kroonde concurrent Firmino zich tot supersub, maar Gabriel Jesus bidt vandaag dat hij tegen Servië opnieuw start. De 21-jarige Braziliaanse aanvaller is dan ook bijzonder religieus. Zijn naam zegt alles, daarnaast is er zijn rugnummer bij Manchester City. 33, de leeftijd waarop Jezus Christus werd gekruisigd. Zijn statuut van topspits heeft hij naar eigen zeggen ook te danken aan God. Maar evenzeer aan zijn mama. Niet de maagd Maria, wel Vera Lucia.

Flashback naar 1997. Vera Lucia werkt als schoonmaakster in Jardim Peri, een arme buitenwijk van São Paulo, en voedt haar vier kinderen alleen op. Haar echtgenoot gaat er immers met een ander vandoor wanneer de jongste – Gabrielzinho – nog in haar buik zit. Om rond te kunnen komen, zet Vera Lucia haar oudste drie schatten al op jonge leeftijd aan het werk in de poetssector. Maar voor Gabrielzinho maakt ze een uitzondering. Hij krijgt van mama een bal en mag zijn droom – profvoetballer worden – najagen.

Gabrielzinho gaat met grote broer Felipe voetballen bij Pequinos, al moet hij daarvoor eerst met de bus en dan nog 40 minuten te voet, op z’n slippers. Hij wordt er wel snel Tetinha genoemd – wat staat voor ‘gemakkelijk’ – omdat hij telkens zegt dat hij simpel drie of vier keer zal scoren. Hetgeen hij ook doet. Zo begint zijn carrière dus, omdat zijn moeder het toelaat en toejuicht.

“Daarom heb ik alles aan haar te danken”, zegt Gabriel Jesus daarover. “Heel veel kinderen in Brazilië van bescheiden komaf moeten gaan werken om de familie te helpen. School en werk combineren met voetbal is voor hen onmogelijk en vele dromen sterven gewoon. Maar mijn moeder geloofde in mij, om welke reden dan ook. Ze zei me dat ik moest blijven gaan, dat ik alles moest proberen om het als voetballer te maken.”

3.400 euro per jaar

Jesus blijft nog vrij lang onopgemerkt, maar via enkele andere lokale clubjes komt hij terecht bij Anhanguera, waar hij zijn huidig zaakwaarnemer Cristiano Simões ontmoet. En na een goeie oefenmatch tegen het grote Palmeiras kan de 15-jarige spits al meteen bij de negenvoudige Braziliaanse kampioen aan de slag. Op zijn 16de tekent hij een contract voor vijf jaar, maar heel veel verdient hij daar niet mee, zo’n 3.400 euro per jaar. Bij de U17 maakt hij wel naam door in 22 matchen 37 keer te scoren, maar intussen klust hij toch nog bij. Iconisch zijn de foto’s van Jesus die in 2014 – in een voetbalshirt en op blote voeten – de straten van São Paulo geel en groen verft, opdat Brazilië het WK eervol kan ontvangen.

Op dat WK blijft het thuisland in tranen achter na de 7-1-pandoering tegen Duitsland. Terwijl Neymar zich in Barcelona opmaakt om vier jaar later wraak te kunnen nemen, groeit Jesus uit tot de beste speler in Brazilië, die Palmeiras ook de beker en de titel bezorgt. En zichzelf een transfer naar Manchester City, voor 32 miljoen. Het opzet van Vera Lucia is geslaagd, haar missie nog niet afgerond. Ze vergezelt haar zoon naar Engeland, om hem met de voetjes op de grond te houden. Jesus verdient nu miljoenen, maar zijn moeder controleert zijn loon en geeft hem zakgeld. Ze houdt ook de WAGs uit zijn buurt. “Zijn vriendinnetjes moeten volgens mijn regels leven. Blijven slapen kan, maar heel af en toe”, zegt ze in een interview. “Ik zal ook niet toelaten dat mijn zoon iemand anders dochter onrespectvol behandelt, of zwanger maakt.”

Gabrielzinho vindt het allemaal geen probleem. Hij focust zich op het voetbal, op het benutten van de assists van Kevin De Bruyne. Telkens hij scoort, loopt hij naar de cornervlag en houdt hij zijn hand tegen zijn oor, alsof hij aan het bellen is. “Dan zeg ik: Alô Mãe”, aldus Jesus. Hallo mama, dus. Waarom? “Omdat ik van mijn moeder houd. En omdat ze mij altijd belt. En omdat mijn ploegmaats dat grappig vonden.”

Bij City zit Jesus, nog sterker geworden onder Pep Guardiola, nu al aan 24 goals in 53 matchen. Bij de nationale ploeg, waar hij in september 2016 al debuteerde, aan 10 goals in 19 interlands. Op dit WK staat hij nog droog, maar samen met Neymar moet hij ontploffen en de schande van vier jaar geleden doen vergeten. Net als Neymar heeft hij trouwens een tattoo laten zetten van een jongetje dat met een bal onder zijn arm naar de favela kijkt. Het symboliseert hoe zij uit de armoede ontsnapten via het voetbal. In zijn oude favela hangt sinds kort ook een portret van Jesus, met zijn hand tegen zijn oor. Alô, mãe! De straatschilder van vroeger is nu zelf een muurschildering.