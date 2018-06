Acht zaken die u nog niet wist over Duitse sleutelfiguur Toni Kroos

180 minuten lang werd hij verguisd, maar dan was er plots die heerlijke krul tegen Zweden. Toni Kroos (28) is de verpersoonlijking van de wederopstanding van ‘Die Mannschaft’ en moet Duitsland vanavond ook voorbij Zuid-Korea richting 1/8ste finales loodsen. Acht opvallende weetjes over het nummer acht van de titelverdediger.