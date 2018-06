Marc Coucke is pas drie maanden voorzitter en Anderlecht is al onherkenbaar veranderd

“Neen, ik ben niet vermagerd. Ik heb gewoon een groot hemd aan.” Marc Coucke (53) lacht smakelijk om zijn eigen grap op de zomerstage van Anderlecht, maar oogt wel ­scherper. Drie maanden is Coucke nu RSCA-voorzitter en hij zat niet stil. De ploeg en het stadion worden verbouwd, het ­budget is al in evenwicht en de miljardair heeft nog grootse plannen. “Geef mij een locatie en we bouwen een stadion voor 40.000 à 45.000 man.”