Albanië wijst Europees vluchtelingencentrum af

Albanië wil op zijn grondgebied geen centrum van de Europese Unie waar migranten worden opgevangen. “Wij zullen nooit een dergelijk Europees vluchtelingenkamp aanvaarden”, zegt de Albanese premier Edi Rama aan de Duitse krant Bild. Zelfs als de EU in ruil lidmaatschap toekent aan zijn land, zou hij het voorstel afwijzen. Rama is fundamenteel tegen “het ergens dumpen van wanhopige mensen als giftig afval dat niemand wil”.

Volgens Rama is Albanië bereid om een rechtvaardige bijdrage te leveren om Europese landen te helpen, maar zijn land kan niet alle problemen op zich nemen. Het is “een gevaarlijke oplossing om van Albanië de golfbreker voor de Europese vluchtelingen te maken”, stelt hij.

Dinsdag zetten de ministers van Europese Zaken van de Europese Unie onder druk van Duitsland nog het licht op groen om toetredingsgesprekken op te starten met Macedonië en Albanië. Gespeculeerd wordt dat die beslissing samenhangt met de oproep van verscheidene Europese leiders om economische migranten en vluchtelingen in centra buiten de EU op te vangen en te scheiden. Albanië, maar ook Tunesië, wordt in de wandelgangen genoemd als kandidaat-gastland.

De Europese leiders buigen zich donderdag en vrijdag tijdens een Europese top in Brussel over het asiel- en migratiebeleid. De onderhandelingen zijn ook bepalend voor het voortbestaan van de Duitse regering, waar de Beierse conservatieve CSU bondskanselier Angela Merkel (CDU) tot op de top de tijd gegeven heeft om bilaterale terugname-akkoorden af te sluiten met andere Europese landen. Lukt haar dat niet, dan dreigt CSU-minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer de Duitse grenzen af te sluiten voor asielzoekers die al in een andere lidstaat geregistreerd zijn.