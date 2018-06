Antwerps ABN AMRO-kantoor financiert offshore diamantairs

Antwerpen - Ook het Antwerpse kantoor van de Nederlandse bank ABN AMRO, dat diamantairs en juweliers bedient, duikt op in de nieuwe Panama Papers. Vanuit het filiaal is begin 2016 nog een lening van 100 miljoen dollar toegekend aan een Antwerps diamantbedrijf. Bij die lening, die nog zeker in februari dit jaar liep, kwamen zes postbusconstructies op de Britse Maagdeneilanden kijken. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir woensdag.

De zaak roept vragen op over de financiering van diamantairs in Antwerpen. Zelfs het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat de zes constructies opzette, waarschuwde de financiële toezichthouder op de Maagdeneilanden al in april 2016 dat mogelijk sprake was van witwassen en fraude bij de postbusvennootschappen. Maar interne mails van ABN AMRO geven aan dat de bank geen doorgedreven doorlichting deed van de partijen die betrokken waren bij de miljoenenlening.

De kwestie ligt ook politiek gevoelig. Andere Belgische banken weren de diamantairs vanwege de witwasrisico’s. Minister Kris Peeters (CD&V) wil de banken wettelijk verplichten zaken te doen met diamantairs, klinkt het in Knack en De Tijd.