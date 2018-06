CLUBNIEUWS. AA Gent heeft akkoord met KV Mechelen over Coosemans, Charleroi haalt spits bij Club Brugge

Uw clubnieuws van de dag: AA Gent heeft zijn zinnen gezet op KV Mechelen-keeper Colin Coosemans, Oostende-aanvaller Joseph Akpala is op weg naar KV Kortrijk en Charleroi haalt Jérémy Perbet voor een half miljoen euro weg bij Club Brugge.

AA GENT

AA Gent heeft zijn zinnen gezet op Colin Coosemans (foto). Meer zelfs, het heeft al een akkoord met KV Mechelen voor een transfer van de 25-jarige doelman. De Buffalo’s proberen er nu met de speler uit te geraken. Met de komst van Coosemans willen ze anticiperen op een vertrek van Lovre Kalinic. De 28-jarige Kroaat hoopt na het WK in een topcompetitie – bij voorkeur de Premier ­League – aan de slag te gaan. Coosemans, nota bene een Gentenaar, moet hem in dat geval vervangen. Gent ging aanvankelijk voor Thomas Kaminski (25) van Kortrijk en heeft ook hem nog op de radar, maar na alle onderhandelingen bleek Kaminski tot nu toe te duur. Coosemans, die vandaag wel nog mee op stage gaat met ­Malinwa, zag al een transfer naar Oostende afspringen, dat niet genoeg kon betalen. KVO heeft intussen een persoonlijk akkoord met de Kameroener Fabrice Ondoa.

Gent verhuurt Elton Kabangu weer aan Eindhoven en haalt keeper Thomas Rosala (17).

KV OOSTENDE/KV KORTRIJK

Oostende-aanvaller Joseph ­Akpala (foto) is op weg naar KV Kortrijk. De 31-jarige Nigeriaan was in Oostende einde contract, maar kon wel nog met één jaar verlengen. Hij wou echter een langer contract en kiest daarom maar voor een nieuw avontuur bij KVK, dat hem dus transfervrij kan overpakken. Bennard Kumordzi is nog drie maanden geschorst na dopinggebruik en mag nu zelfs niet trainen of oefenduels spelen.

Bij Zulte Waregem ligt een overeenkomst van vier seizoenen op tafel, tot en met juni 2022, voor Theo Bogonda (22). Eddy Cordier, CEO van Essevee, onder­handelt eerstdaags met Celta de ­Vigo de aankoopoptie. De laatste punten en komma's in het contract worden momenteel nog besproken. Bongonda werd afgelopen seizoen gehuurd van de Spaanse club en had daar nog een jaar contract. Voor de eerste ­competitiematch tegen Waasland-Beveren zit Bongonda nog een schorsing uit die hij vorig ­seizoen opliep.

CLUB BRUGGE

Ruud Vormer sloot opnieuw aan bij zijn ploegmaats bij Club Brugge. Door interlandverplichtingen kreeg de aanvoerder een extra weekje verlof, waardoor hij pas gisteren zijn medische tests kon afwerken. De aanvoerder wordt vandaag op het trainingsveld verwacht. Gisteren trainden Diaby en Dennis apart buiten terwijl Limbombe en Mechele binnen bleven. Volgens Kroatische media is Club-target Lovro Majer op weg naar Dinamo Zagreb. Hij zou er al medische testen afgelegd hebben.

CHARLEROI/EUPEN/CLUB BRUGGE

Charleroi verhuurt David Pollet aan Eupen en haalt Jérémy Perbet bij Club Brugge, voor zo’n 500.000 euro.

STVV/EUPEN

STVV polste bij Eupen naar Nils Schouterden.

ANDERLECHT

Anderlechts match tegen PAOK is achter gesloten deuren.

STANDARD

Standard heeft een akkoord met Galatasaray om Luis Cavanda over te nemen.