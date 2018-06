Grootste drugsvangst ooit in Cambodja

Drie Cambodjaanse mannen zijn gearresteerd aan de grens tussen Cambodja en Laos met 120 kilogram amfetamines. De Cambodjaanse ordediensten hebben het over de grootste drugsvangst tot nu toe in het land.

De drugs waren verstopt in pakken van een kilogram in koffers vervoerd door een toeristenbus. De bus was onderweg naar de hoofdstad Phnom Penh. De drie verdachten, onder wie de chauffeur van de bus, werden aan de grens ondervraagd en opgepakt.

Cambodja lanceerde in januari 2017 een grootschalige antidrugscampagne. Het aantal arrestaties ging het afgelopen jaar sterk naar omhoog. De grootste drugsvangst dateert van 2015, toen bijna 55 kilogram amfetamines in beslag werden genomen, goed voor een straatwaarde van drie miljoen dollar.