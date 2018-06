Voetbalfan probeert WK-journaliste te kussen tijdens live-uitzending maar zij bijt stevig van zich af

Neste domingo, o #Fantástico falou sobre os casos de assédio que tem acontecido na Copa do Mundo. Abaixo, a gente mostra um deles, que ocorreu com a repórter Júlia Guimarães. A bronca dada por ela ao engraçadinho, fica como recado: "Não faça isso!" https://t.co/XYlBMSCVEm pic.twitter.com/tERPgTzkZy

De Braziliaanse sportjournaliste Julia Guimarães werd zondag tijdens een live-uitzending enorm kwaad. Ze stond klaar om verslag uit te brengen van de wedstrijd tussen Japan en Senegal tot er plots een mannelijke supporter in beeld kwam. Hij probeerde haar te kussen, maar dat liet zij niet gebeuren. “Doe dat nooit meer, oke?!”, riep ze.

Dat Julia van zich afbeet wordt op sociale media enorm toegejuicht. “Het is wansmakelijk hoe sommige mannen denken dat dit grappig kan zijn”, klinkt het. “Bravo Julia, dat je durft opkomen voor jezelf.”

En de journaliste zelf liet ook van zich horen op Twitter. “Het is al de tweede keer dat ik zoiets meemaak tijdens mijn verblijf in Rusland. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden… Triest! Beschamend!”