Mysterie opgelost: bij deze club heeft Fellaini zijn nieuwe contract getekend

Marouane Fellaini (30) blijft dan toch langer bij Manchester United. Een beetje tegen de verwachtingen in, want de Belgische middenvelder was geen basisspeler én einde contract in Engeland. Bovendien werd hij gelinkt aan een hele rist clubs. Nadat hij gisteren aankondigde dat hij ergens getekend had, nam de speculatie toe. Toch gaat het wel degelijk om een nieuw contract in Manchester, waar de Rode Duivel tot 2020 tekende. Mogelijk zijn er extra garanties opgenomen in dat contract, want Fellaini had ook lucratieve opties in het buitenland.

“Ik heb al ergens een contract getekend en zal dat één van de komende dagen bekendmaken. Op 1 juli? Ja.” Dat zei Marouane Fellaini gisteren, op een persmoment bij de Rode Duivels.

Die woorden maakten meteen een hoop speculatie los. Vooral omdat Fellaini tussen de lijnen leek te laten verstaan dat hij andere oorden opzoekt. Dat lag ergens in de lijn van de verwachtingen: ondanks de appreciatie van trainer José Mourinho had de middenvelder afgelopen seizoen maar een handvol basisplaatsen verzameld. Bovendien liep het contract van Fellaini in Manchester af, waardoor hij gratis naar een andere ploeg kon vertrekken.

Extra garanties in contract?

Maar dat doet hij dus niet. ‘Big Fella’, zoals hij in Engeland genoemd wordt, is akkoord gegaan met een nieuw contract van twee jaar in Manchester. Nochtans had hij eerder laten verstaan dat hij enkel akkoord gaat met een contract van minimaal drie jaar. Het lijkt er dus op dat José Mourinho alles uit de kast gehaald heeft om Fellaini, die lucratieve opties in het buitenland had, nog voor zich te winnen. Mogelijk zijn er extra garanties opgenomen in zijn contract. Verwacht wordt dat Manchester United de contractverlenging over enkele dagen bekendmaakt.

Fellaini zit momenteel nog in Rusland, waar hij met de Rode Duivels actief is op het WK voetbal. Donderdag nemen de Belgen het op tegen Engeland. Verwacht wordt dat Fellaini dan zijn eerste basisplaats op het wereldkampioenschap zal krijgen.