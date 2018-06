Er staan nu al drie Zeeland-liedjes in de Vlaamse hitparade

Zeeland is onze hitparade binnengestroomd. Letterlijk. Deze week staan niet minder dan drie Zeeland-liedjes in de Ultratop. “Zoutelande” van BLØF en Geike Arnaert kende u al. Maar wie en wat zijn “Zeeland” van De Geest en “Zomer in Zeeland” van Tamara en Tom.

Het stuk Noordzee voorbij Knokke. Cadzand dus en zo verder weg tot Vissershoek. Die stroken land die in zee kruipen. Dat is Zeeland. Voorheen vooral bekendgemaakt door Sergio Herman en zijn restaurant Oud Sluis. En voordien - toen er nog grenzen waren - gingen de Vlamingen daar goedkope boter smokkelen. Maar anders was Zeeland gewoon een Nederlandse provincie en zeker geen voer voor de hitparade.

Maar zie vandaag staan er plots drie Zeeland-liedjes in de Vlaamse hitparade. Het is natuurlijk allemaal begonnen met “Zoudelande” (deelgemeente van Veere) van de Nederlandse groep BLØF met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert (ex-Hooverphonic). Mooie song, maar een vertaling van het Duitse “Frankfurt Oder” van Bosse en Anne Loos.

Het liedje kwam op 16 december vorig jaar binnen in de Vlaamse Ultratop, stond zes weken naeen op de eerste plaats en staat vandaag in zijn 27ste week nog steeds op de tweede plaats. “Zoutelande” moet enkel Niels Destadsbader met “Verover Mij” laten voorgaan.

Uit Limburg

Op de zevende plaats staat “Zeeland” van de Vlaamse groep De Geest. “Maar bijna niemand kent ons onder deze naam”, zegt de Genkse zanger Geert Vanloffelt (46). “We zijn vooral bekend als die groep van Maan, onze hit uit 2015.”

Nu dus scoren ze met “Zeeland”. “Ik ga al van mijn zestiende naar Zeeland op vakantie”, zegt Vanloffelt. “Vooral met de jeugdbeweging. Voor mij is dat een iconische plaats. Zeg “Zeeland” en meteen vult mijn hoofd zich met beelden en herinneringen. Toen ik voor onze CD een liedje wilde schrijven over een zomerliefde en de vervagende herinneringen eraan, kwam ik vanzelf bij Zeeland terecht. Aan de tijd dat het leven nog licht was, zoals ik zing.”

In november vorig jaar stelde de band de volgorde voor de singles op. “Zeeland” zou in ze zomer uitkomen. Dat werd toen in tempore non suspecto beslist. Toen er van BLØF nog geen sprake was. “Toen ze kort daarna “Zoutelande” uitbrachten, dacht ik wel even: verdorie, dat is toeval”, zegt Geert Vanloffelt. “Maar dat heeft er ons niet van weerhouden het liedje toch uit te brengen. Ik ken de zanger van BLØF trouwens persoonlijk. We hadden plannen om samen te schrijven.”

Tegelbedrijf

Op 25ste plaats in de Vlaamse Ultratop staat “Zomer in Zeeland” van het duo Tamara en Tom. “Wij wonen in Maldegem’, zegt Tamara “dat is vlak tegen de Nederlandse grens. We trekken heel vaak naar Cadzand en Breskens. Daarom wilden we ”Zomer in Zeeland” al lang coveren. Het is eigenlijk een cover van de jaren ‘70-hit van Saskia en Serge, die het dan weer hadden van Tom Jones’ “Try To Remember”. Wij hebben het liedje in een countryversie gestolen.”

“Toen we vorig jaar onze CD opnamen was “Zomer in Zeeland” gepland als zomersingle. Natuurlijk zagen we het immense succes van “Zoutelande”, toch hielden we vast aan ons plan. Gelukkig want met dit liedje halen we onze hoogste hitnotering ooit”, zegt Tamara, die samen met haar man een tegelbedijf runt.