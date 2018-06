Job slowdates als antwoord op speeddates

In het digitale tijdperk waarin we leven, is ook het rekruteringsproces danig geëvolueerd en enorm versneld. Synergie Belgium merkt dat kandidaten op die digitale snelweg des te meer behoefte hebben aan persoonlijk contact. De HR-partner met hoofdzetel in Antwerpen lanceert daarom met het project welcome@Synergie de 'job slowdates'.

De slowdates - waarbij wordt ingezet op tragere en persoonlijke rekrutering - zijn een antwoord op de speeddates die een algemene trend in de uitzendsector zijn. Concreet organiseert Synergie in zijn kantoren tijdens de zomermaanden avond- en zaterdagopeningen. Zo staan er in de provincie Antwerpen de komende weken openingen gepland bij Zwijndrecht Construct op 26 juni, Mechelen Construct op 27 juni en Synergie Turnhout op 27 en 30 juni.

Basis

“Solliciteren is een erg persoonlijk proces en geen evidentie voor heel wat werkzoekenden. Een goede begeleiding van sollicitatie tot onboarding is daarbij essentieel. Toch merkten we dat er, mede door de hoge werkdruk in de uitzendsector, voor onze kandidaten niet altijd evenveel tijd kon worden gemaakt. Het vraagt best wel wat lef om in deze snelle tijden terug te gaan naar de basis van rekrutering, maar we geloven er rotsvast in. Door voldoende tijd te nemen, kunnen bepaalde frustraties en miscommunicaties vermeden worden. Iets wat het imago van de uitzendsector ongetwijfeld vooruit zal helpen”, zegt Jolien Paepen, District Manager bij Synergie Belgium.

Vanuit die inzichten werd welcome@Synergie gelanceerd. Alle senior consulenten bij Synergie volgden een workshop waarbij bepaalde veranderingen op de arbeidsmarkt getackeld werden. De medewerkers leerden deze veranderingen op een positieve manier in hun dagelijkse manier van werken te integreren.”

