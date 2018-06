Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Tot tranen toe bewogen bij doelpunt van Messi”

Ook onze reportersploeg reist net zoals de Rode Duivels vandaag van Moskou naar Kalinigrad. Onze Chef Voetbal was vanochtend op de luchthaven van Moskou nog niet bekomen van de clash tussen Argentinië en Nigeria. “Ik kreeg tranen in mijn ogen bij het doelpunt van Messi”, gaf hij toe. Verder blikte hij ook vooruit naar de match van de Belgen tegen Engeland morgen. “Ik zou maximum zes of zeven spelers wisselen en niet de hele ploeg. Kompany zou ik nog een wedstrijd laten rusten.”