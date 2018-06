In 1986 kopte hij ons land naar de kwartfinales, nu wikt hij de kansen van de Rode Duivels: “Zonder Kompany en Vermaelen wordt het moeilijk”

Onze klapstoelgast vandaag scoorde een titelgoal voor Anderlecht tegen Club Brugge, bezorgde Porto het kampioenschap tegen Benfica en kopte ons land naar de kwartfinales op het WK in Mexico. Drie doelpunten voor de geschiedenis, maar toch was hij geen spits. Stéphane Demol (52) was de meest klasrijke verdediger die ons land had vóór de gouden generatie.