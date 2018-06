Apothekeres kent haar straf nadat stagiaire Judith (23) verpletterd werd in lift

Gent - Een ongeval met “fenomenaal tragische gevolgen”. Zo oordeelde de rechtbank in het vonnis van de zaak rond de 23-jarige Judith Rammant , die in 2016 om het leven kwam na een ongeval tijdens haar stage.

Het afval in de kelder zetten. Meer wilde stagiaire Judith Rammant (23) uit Sint-Martens-Latem niet doen, toen ze een container in de lift trok van apotheker Van Gansbeke aan de Gentse ­Korenmarkt.

Maar meteen nadat ze op de knop -1 duwde, sloeg het noodlot toe. De lift ging naar beneden, terwijl de afvalcontainer bleef hangen aan de vloerrand. De stagiaire kwam klem te zitten tussen de achterwand van de lift en de container. Ze raakte verpletterd. De brandweer probeerde de vrouw nog te redden, maar hulp kon niet meer baten.

Onachtzaamheid

De correctionele rechtbank van Gent boog zich de voorbije weken over vraag of de apotheker verantwoordelijk is voor de dood van haar stagiaire. De feiten zijn alvast bewezen verklaard, dus is er ook een straf opgelegd. De apothekeres krijgt 6.000 euro boete, waarvan 3.000 met uitstel. De apotheek zelf krijgt 18.000 euro boete, waarvan 9.000 met uitstel. “Maar niemand heeft dit gewild, dat is duidelijk”, klonk het nog tijdens het voorlezen van het vonnis.

De rechtbank was overigens van oordeel dat onvoorzichtigheid soms onachtzaamheid wordt, en dat in bepaalde gevallen, zoals hier, die onachtzaamheid strafbaar is en “fenomenaal tragische gevolgen kan hebben”.