New York Times vreest voor “existentiële crisis” als België wereldkampioen wordt

“Wat met België als het het WK voetbal wint?” Een opmerkelijke vraag bovenaan de website van The New York Times woensdagochtend. “Misschien wel een existentiële crisis”, luidt het al even opmerkelijke antwoord.

Volgens de Amerikaanse krant zijn Belgen er trots op dat ze bescheiden, open, creatief en pragmatisch zijn. “We zijn er ook goed in om onszelf niet te serieus te nemen”, wordt een speech van koning Albert II uit 2010 geciteerd. Dat verklaart volgens The New York Times hoe ons land naar zijn nationale ploeg op het WK kijkt.

“Menigten komen samen op pleinen om voor grote schermen te juichen voor de Rode Duivels, maar weinigen geloven dat België ook effectief wereldkampioen wordt”, denkt de krant. “Tegen sterkere tegenstanders verwachten ze een teleurstelling, maar daar zullen de Belgen perfect mee om kunnen.”

Dat het hele land momenteel vrolijk met de Belgische driekleur zwaait en duivelhoedjes opzet, is volgens de Amerikanen voor een flink stuk te danken aan de marketingcampagne van Jupiler. Want dergelijke vertoningen van patriottisme zijn “doorgaans zeldzaam in een land waar, zo luidt de grap, het nationale identiteitsgevoel zich kenmerkt door een gebrek aan een nationaal identiteitsgevoel”. Dat Yves Leterme 11 jaar geleden de Marseillaise zong in de plaats van de Brabançonne zou daar een sprekend voorbeeld van zijn.

Rivaliteit

Dus wat als het nationale elftal straks het WK wint? “Wie weet veroorzaakt dat wel een existentiële crisis”, laat The New York Times een Britse schrijfster die al lang in Brussel woont aan het woord. Want volgens de krant identificeren Belgen zich liever regionaal en lokaal, dan nationaal. “De rivaliteit tussen de twee grootste landstalen is heviger dan ooit. Gelukkig is er geen probleem bij de Rode Duivels, met spelers met Marokkaanse, Malinese, Kosovaarse en Spaanse achtergronden, en een coach die in het Engels met zijn spelers communiceert.”

Toch zal volgens The New York Times niks fundamenteel veranderen als België wereldkampioen wordt. “Wellicht zal de overwinningsbus zich vastrijden in de vele Brusselse wegenwerken en iemand zingt wellicht een verkeerd volkslied. België kan er niks aan doen dat het België is. Dat is net zo charmant.”