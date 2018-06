Het einde van een tijdperk: Sunjets houdt na 33 jaar op te bestaan

Sunjets, decennialang een vaste waarde in de Belgische reissector, houdt binnenkort op te bestaan als apart merk. De touroperator - de laatste jaren online actief op Sunjets.be - profileerde zich als prijsvechter, maar grote zus TUI doet dat sinds kort ook. Daarom is het voor TUI Belgium niet langer een meerwaarde om beide merken met een identiek profiel aan te houden.