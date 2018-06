Trouwen in Zele? Trouwstoet vooraf melden

Trouwlustigen in de Oost-Vlaamse gemeente Zele moeten voortaan vooraf melden of ze een trouwstoet organiseren. “Zo kan de politie zich voorbereiden”, zegt burgemeester Patrick Poppe (Open VLD) aan Het Nieuwsblad Online.

De voorbije weken zorgden trouwstoeten - met wagens toeterend door de straten rijden - voor nogal wat verkeersoverlast en gevaarlijke situaties op Vlaamse wegen. De gemeente Zele neemt daartegen nu haar voorzorgen.

“Wie trouwt, leggen we vooraf een vragenlijst voor. We willen dan weten of de trouwers een receptie op het gemeentehuis willen. Of ze vooraf vreugdeschoten zullen lossen. Of ze muziek willen bij de plechtigheid. Maar nu vragen we dus ook of ze een trouwstoet plannen.”

Burgemeester Poppe zegt dat hij die trouwstoet niet wil verbieden. “Ik wil enkel dat de politie weet wanneer er een trouwstoet door onze straten trekt. Zodat zij zich kan voorbereiden op mogelijke problemen met bijvoorbeeld foutparkeerders. De trouwers weten dat we de politie hierover inlichten.”

Kabelleggers

Trouwstoeten zijn een traditie in de Turkse gemeenschap. In Zele woont een grote Turkse gemeenschap. “14 procent van onze bevolking heeft Turkse roots”, zegt de burgemeester. “In de jaren zeventig, toen Vlaanderen werd bekabeld voor elektriciteit en tv, werden arbeiders uit Turkije gehaald. Veel van die mensen hebben hier ondertussen een eigen kabelbedrijf.”

Ondanks trouwers vooraf te hun stoet moeten melden, kan de Zeelse politie nog altijd voor verrassingen komen te staan. “Wij kunnen de stoet-intenties enkel vragen aan koppels die bij ons trouwen. Niet aan koppels die bijvoorbeeld in Antwerpen trouwen en in stoet door Zele trekken”, zegt burgemeester Patrick Poppe.