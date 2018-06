“Noord-Korea verricht nog altijd werkzaamheden op nucleaire site”, ondanks afspraak tussen Trump en Kim Jong-un

Pyongyang voert nog altijd aanpassingswerken uit aan zijn site voor nucleair onderzoek, en dat ondanks het engagement van Noord-Korea op de topbijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni in Singapore om zijn nucleaire arsenaal te doen afnemen. Dat heeft het agentschap 38 North, dat toezicht houdt op Noord-Korea, bekendgemaakt.

Er werd op de topbijeenkomst niet gedefinieerd wat de denuclearisatie precies inhoudt en er werd ook geen kalender opgesteld voor de ontmanteling van het kernarsenaal. Satellietfoto’s van 21 juni tonen niet alleen aan dat de werkzaamheden op de basis van Yongbyon gewoon doorgaan, maar ook dat de infrastructuur er wordt aangepast. De site van het toezichtsagentschap stelt dat de verrijking van uranium nog steeds doorgaat en dat er ook nieuwe installaties worden bijgebouwd, waaronder een ingenieursbureau en een nieuwe weg die naar een reactorgebouw leidt.

Vorige maand heeft Noord-Korea wel de site van Punggye-ri vernietigd, een site waar tot nog toe zes kernproeven werden uitgevoerd. Dat was bedoeld als een gebaar van goede wil. Sinds de top in Singapore heeft Pyongyang niets meer gezegd over de denuclearisatie. Wel is de propaganda-oorlog tegen de VS in een lagere versnelling geschakeld. Zo wordt de VS niet langer als “de imperialistische vijand” omschreven.