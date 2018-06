Fotoagentschap moet excuses aanbieden na fotoreeks met ‘meest sexy voetbalfans van het WK’

Het WK Voetbal in Rusland draait uiteraard vooral om voetbal. Maar ook de vreugde en het verdriet bij de supporters van de voetbalteams worden in de media vaak in beeld gebracht. Fotoagentschap Getty Images ging daarbij echter uit de bocht...

Getty Images kwam onder vuur te liggen nadat het agentschap een fotoreeks online had gezet met daarin “de meest sexy fans op het WK”. In de fotoreeks waren enkel vrouwen te zien, geen enkele mannelijke voetbalfan. Al snel kwamen er op sociale media heel wat reacties.

(lees verder onder de afbeelding)

“Dit is 2018. Tijden veranderen, dus waarom jullie niet?”, was een van de reacties. Een andere reactie: “Hiermee worden we terug gekatapulteerd naar de jaren ‘70. Dit is ronduit seksistisch.” Of ook: “deze foto’s zijn ‘overgeseksualiseerd’ en niet representatief”. Getty Images werd er ook van beschuldigd vrouwen die in de stadia zitten te reduceren tot een puur ‘decoratieve rol’, waarbij de vrouwen werden geobjectiveerd.

Teleurstellend

“Deze fotoreeks is zo teleurstellend”, zegt een woordvoerder van This Fan Girl. Die organisatie pleit ervoor om de stereotiepe beelden van vrouwelijke voetbalfans uit de wereld te krijgen. “Getty Images moet beter doen. Ze hebben als een van de belangrijkste agentschappen ter wereld een belangrijke invloed en dus ook een grote verantwoordelijkheid. Het feit dat het fotoagentschap deze fotoreeks publiceerde, bewijst de nood aan verandering in de manier waarop vrouwelijke voetbalfans worden geportretteerd.”

Geen toestemming?

Volgens de Britse krant The Guardian werd er ook geen toestemming gevraagd aan de vrouwen in de fotoreeks om zo geportretteerd te worden.

Het fotoagentschap heeft de fotoreeks intussen verwijderd en heeft excuses aangeboden. Baas Dawn Airey heeft laten weten dat “de fotoreeks niet gepast was en ook niet in overeenstemming is met de waarden van ons bedrijf.” Ze voegde er nog aan toe dat Getty Images zal blijven werken aan de promotie van een mee positieve weergave van vrouwen.

Het bedrijf zette ook een tweet online met daarin excuses. “We betreuren deze fout en hebben de fotoreeks verwijderd. Die kwam niet overeen met onze redactionele standaarden. Er zijn veel interessante verhalen te vertellen over het WK, maar dit was er niet een van.”