KV Mechelen bindt Corryn aan zich: “Malinwa hoort niet thuis in 1B”

KV Mechelen heeft woensdagmiddag de toekomst van Alexander Corryn bezegelt. De 24-jarige middenvelder werd de voorbije seizoenen uitgeleende aan Antwerp, maar krijgt nu een contract voor twee seizoenen.

De uitleenbeurt liep de afgelopen weken ten einde, waardoor Corryn opnieuw in Mechelen neerstreek. De verdedigende middenvelder die ook op de linksback uit de voeten kan, blijft nu bij Malinwa door een contract te tekenen voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar.

“Twee maanden geleden heb ik een eerste gesprek gehad met de directie”, zegt Corryn op de webstek van KV Mechelen. “Ik heb de beelden van het toekomstige stadion gezien en kennisgemaakt met de staf. Ik geloof in het mooie project waarvoor KV staat. Een club als KV Mechelen hoort niet thuis in 1B. We beschikken over alle mogelijkheden: we hebben de supporters, spelers én technische staf voor 1A. Zo snel mogelijk promoveren, is dus de boodschap.”