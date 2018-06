De wonderbaarlijke terugkeer van Alexandar Mitrovic, vanavond tegen Neymar

Servië-Brazilië, dat is altijd uitkijken naar Neymar. Dat is ook uitkijken naar de Seleçao. Kunnen de Goddelijke Kanaries na hun 0-2 zege tegen Costa Rica hun groeiende vorm en status van topfavoriet bevestigen? Dan zullen ze in elk geval voorbij het Servië van Alexandar Mitrovic moeten. Opvallend dat we zo naar hem kijken, want een half jaar geleden zat hij in de vergeetput.