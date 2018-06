Lommelse schepen officieel in verdenking gesteld als medeplichtige aan plofkraak

Hasselt / Lommel - De Lommelse schepen Anick Berghmans (38) en haar vriend Y.B zijn woensdagnamiddag weer vrijgelaten, zonder voorwaarden? De SP.A-schepen werd wel in verdenking gesteld voor medeplichtigheid aan de Lommelse plofkraak. Berghmans werd dinsdag opgepakt nadat achter haar huis, verborgen onder een zeil, een Audi met Nederlandse nummerplaat werd gevonden die onlangs zou gebruikt zijn geweest bij plofkraken in ons land.

Anick Berghmans (38), de Lommelse schepen van Evenementen, Dierenwelzijn en Kinderwelzijn, werd dinsdag opgepakt. Hiermee kwam er een doorbraak in het onderzoek naar de plaag van plofkraken die al een maand lang Vlaanderen teisteren. Hoe de politie op het spoor van de schepen is gekomen en wat haar uitleg is voor de verdachte auto die achter haar huis stond, werd gisteren niet duidelijk.

Na verhoor woensdagvoormiddag werd de schepen woensdagnamiddag weer vrijgelaten. Dat meldt haar raadsman. “Het is zo dat de schepen in verdenking werd gesteld als medeplichtige van de plofkraak te Lommel”, zegt Dorien Vanderheiden, persmagistraat bij het parket van Limburg. “Als men dat juridisch kwalificeert, kan de plofkraak gekwalificeerd worden als diefstal met braak en daarnaast werd er een gerechtelijk onderzoek gevorderd voor bendevorming.” Aangezien de tenlastelegging bevestigd is, moet ze ter beschikking van het gerecht blijven.

Naast de Lommelse schepen werd woensdagmiddag ook haar vriend Y. B. voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Y. B. is gekend voor drugsfeiten en hij had probatiemaatregelen opgelegd gekregen, maar die voorwaarden leefde hij niet na. Die zaak is bij het Antwerpse hof van beroep hangende. Dat is woensdag uit welingelichte bron vernomen.

De ongeveer tien jaar jongere vriend, met wie Berghmans een knipperlichtrelatie had, zou zijn betrokkenheid bij de plofkraken al bij het verhoor door de politie ontkend hebben. Y.B. werd ondertussen volgens zijn raadsman vrijgelaten door de onderzoeksrechter. “Mijn cliënt heeft van in het begin zijn betrokkenheid ontkend en dat is nu gebleken. Toen de politie bij haar binnenviel, zat hij in haar woning voetbal te kijken”, aldus zijn advocaat Stijn Mertens. Y.B. wordt niet in verdenking gesteld.

Kogels gevonden

Journalisten vonden woensdagvoormiddag twee kogels bij de woning van Berghmans, en verwittigden daarop de politie. Het gaat om niet-gebruikte kogels, niet om kogelhulzen. Het is nog niet duidelijk waar de kogels vandaan komen en of het bijvoorbeeld om een signaal aan het adres van Berghmans en haar vriend gaat. De politie is de kogels komen ophalen voor verder forensisch onderzoek.

“Zwaar geschokt”

Berghmans werd intussen op non-actief gezet door het schepencollege. Burgemeester Peter Vanvelthoven zegt zwaar geschokt te zijn door de berichten. Oppositiepartij N-VA zegt dat ze hiervoor al hadden gewaarschuwd. “Dit is niet het eerste feit van haar en haar vriend.” N-VA vraagt nu het onmiddellijke ontslag van Anick als schepen en gemeenteraadslid. “Een paar maanden geleden al heb ik op de gemeenteraad gevraagd: is er iets dat wij moeten weten? Er kwam geen reactie. Een maand geleden heb ik persoonlijk aan burgemeester Vanvelthoven opnieuw die vraag gesteld. Opnieuw geen antwoord. Dat hij nu dus niet komt vertellen dat hij zwaar geschokt is, hij was op de hoogte. Wij vragen het onmiddellijk ontslag van Anick Berghmans als schepen en gemeenteraadslid”, zegt N-VA gemeenteraadslid Karel Wieërs.

Wieërs claimt ook documenten te hebben gevonden waaruit zou blijken dat er in februari een klacht bij Binnenlandse Zaken over Berghmans was, en dat het Lommelse bestuur daarvan op de hoogte was gesteld.

SP.A ontkent met klem dat N-VA de burgemeester en schepenen "hiervoor gewaarschuwd heeft" op de gemeenteraad. "Dat klopt absoluut niet, ze hebben er nooit voor gewaarschuwd in de gemeenteraad. Dat is nooit gebeurd", aldus Phlippo. "Karel Wieërs zei dat er iets was met een schepen, maar hij zei niet om wie of wat het ging. Ik weet dus echt niet wat hij bedoelt."

Voorlopig blijft Berghmans enkel op non-actief geplaatst door haar partij. "Wij kunnen zelf geen schepen ontslaan, dus zij zal dan zelf ontslag moeten nemen", zegt Phlippo. "We mogen echter niet vergeten dat het een vermoedelijke betrokkenheid is. We zullen afwachten wat er verder gebeurt, maar zullen onze verantwoordelijkheid opnemen als dat nodig is."

Big Brother

Anick Berghmans is sinds 2015 schepen voor SP.A in Lommel. Ze verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother (2002) en – later – als zangeres bij de Ketnet-band. Ze is ook nog actief als danslerares.

In Lommel doen al langer geruchten de ronde dat ze door haar vriend op het slechte pad ­terecht zou zijn gekomen en dat ze aan de drugs zou zitten.

Plofkraken

De plofkraakbende sloeg de voorbije maand al toe in Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout en ­Boechout. Ze bliezen telkens met gas de geldautomaten op. Daarna trokken ze de lade met geld uit de automaat. De twee jongste overvallen dateren van vorige week. Vier ­gemaskerde mannen drongen woensdagnacht om kwart na drie binnen in een kantoor van Bpost Bank in Lummen. Op hetzelfde moment beroofden twee gangsters op dezelfde manier een automaat in Lommel.