Gangsters overvallen familie van garagehouder en spuiten vrouw en dochter pepperspray in de ogen

Menen - Een vrouw, haar dochter en het kleinkind van 1 jaar zijn dinsdagavond het slachtoffer geworden van een home invasion in Rekkem (West-Vlaanderen). De 57-jarige echtgenote van een garagehouder kreeg klappen. Nadien kreeg ze, net als haar dochter, pepperspray in het gezicht. De dader verdwenen met geld en juwelen.

De familie Delbaere, eigenaars van een grote Volkswagen- en Audigarage in Moeskroen, werd donderdag brutaal overvallen. Vier gewapende mannen belden rond 19 uur aan bij de villa de Dronckaertstraat in Rekkem (Menen) en stormden de woning binnen van zodra de deur werd geopend.

Op dat moment waren naast de 57-jarige bewoonster ook haar dochter en haar kleinkind van amper een jaar oud in de woonst aanwezig. De Franstalige overvallers doorzochten de woning op zoek naar cash en juwelen. Toen de bewoonster zich op een bepaald ogenblik wilde verzette, kreeg de vrouw enkele rake klappen.

Zowel de bewoonster als haar dochter kregen ook pepperspray in de ogen. Beide vrouwen moesten naar het ziekenhuis voor verdere verzorging, het kleinkind werd niet rechtstreeks door de pepperspray getroffen. De daders konden vluchten en gingen aan de haal met juwelen en geld. Het onderzoek is nu in handen van de federale gerechtelijke politie, zo zegt het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.

Het labo voerde een sporenonderzoek in de woning. Van de daders is voorlopig geen spoor.