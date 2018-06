Engels international heeft niets dan lof voor Dries Mertens, terwijl die hem dubbele kaakbreuk bezorgde

Een dubbele kaakbreuk en het missen van zijn eerste grote toernooi uit zijn carrière. Dat was de zware schade die Engels international Gary Cahill zes jaar geleden overhield aan een duw van Dries Mertens. Je zou voor minder kwaad worden, maar Cahill heeft niets dan goede woorden over voor de Rode Duivel. “Hij kwam zich zelfs jaren later nog persoonlijk verontschuldigen. Daar heb ik heel veel respect voor.” Donderdag spelen de twee opnieuw tegen elkaar in België-Engeland.

Het is juni 2012 als België in Engeland een vriendenmatch speelt tegen The Three Lions. De Rode Duivels zijn de laatste sparringspartner voor de Engelsen voordat zij op het vliegtuig stappen richting Euro 2012. In de ploeg bij de Engelsen loopt de op dat moment 26-jarige Gary Cahill. De verdediger heeft net een transfer naar Chelsea versierd en is tijdens de kwalificatiecampagne in het team gekomen. Hij ziet zijn kans schoon op het eerste grote toernooi uit zijn carrière.

Tot de zeventiende minuut van die generale repetitie. Cahill snijdt Dries Mertens de pas af op een bal in de diepte van Marouane Fellaini. De Rode Duivel duwt hem venijnig in de rug en de Engelsman botst pardoes tegen zijn doelman Joe Hart aan. Hij grijpt meteen naar het gezicht. Het verdict is bikkelhard: een dubbele kaakbreuk en geen EK voetbal. Zijn droom was gaan vliegen. Hij kreeg metalen plaatjes in zijn kaken, mocht een paar weken geen vast voedsel eten en stond een maand aan de kant.

Foto: AFP

“Dat had grote gevolgen voor mij”, vertelt de Chelsea-verdediger zes jaar later aan de Engelse krant The Telegraph. “Ik stond op het punt om op het vliegtuig naar Polen en Oekraïne te stappen, een groot moment voor mij. Ik voelde me ook klaar om aan het toernooi te starten. Ik was op de juiste leeftijd en had de goede vorm te pakken, ik voelde dat ik zou spelen. Het was een enorme teleurstelling en het heeft toch wel even geduurd voor ik erover geraakt ben.”

Respect voor Mertens

Mertens was de grote boeman in Engeland toen bleek dat Cahill het EK zou moeten missen. De Rode Duivel, die op het moment zelf niet leek te beseffen hoe ernstig de toestand van de verdediger was, bood achteraf geschrokken zijn excuses aan op Twitter. Maar dat was Cahill ontgaan. “Ik zit niet zoveel op Twitter. Waarschijnlijk zou ik het sowieso niet gezien hebben. Mijn hoofd was op dat moment bij andere dingen doordat ik het EK zou missen, minuten voordat ik het op vliegtuig zou stappen. Daar was ik op dat moment mee bezig.”

Gary Cahill in actie voor Engeland. Foto: Photo News

Groot was dus zijn verbazing toen hij de boosdoener van 2012 eerder dit jaar opnieuw voor zijn neus zag staan. Cahill was net op vakantie en zat in een restaurant in Dubai, toen Dries Mertens op hem afstapte. “Ik wist om eerlijk te zijn niet eens dat hij daar ook was”, aldus Cahill. “Het was voor mij al lang vergeten en vergeven, maar toch nam hij de tijd om even naar mij te komen. Dat hoefde hij helemaal niet te doen, hij kent me immers niet. Ik heb er heel veel respect voor dat hij dan toch nog zijn verontschuldigingen kwam aanbieden. We hebben elkaar de hand geschud en ik heb gezegd dat het verleden tijd is. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het is duidelijk een fatsoenlijke jongen.”

Komende donderdag zullen Mertens en Cahill elkaar nog eens ontmoeten als de Rode Duivels tegen Engeland spelen op het WK voetbal. Met het respect tussen de twee lijkt het alvast snor te zitten.

Bekijk hier de beelden nog eens: