Hij ziet eruit en smaakt zoals vlees, maar bevat er geen: de Beyond Burger komt nu ook naar ons land

De Beyond Burger, een burger die smaakt naar vlees en er ook zo uit ziet, zal binnenkort voor het eerst in ons land te koop zijn. Het is een primeur in België.

Een hamburger die smaakt naar rundvlees, ruikt als rundvlees en even sappig is als rundvlees, maar waar geen slachthuis aan te pas komt. Zo wordt de Beyond Burger omschreven. De burger bloedt zelfs, maar is gemaakt met enkel verse, plantaardige ingrediënten.

Het Belgische restaurant Greenway zet als allereerste in Europa de hamburger op de kaart. Vanaf augustus kan je de Beyond Burger proeven in de Greenway-zaken in Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel. "Plantbased wordt dankzij dit soort revolutionaire producten pas echt toegankelijk voor een groot publiek", zegt Paul Florizoone van Greenway. "Vleeseters hebben geen reden meer om vlees te verkiezen boven plantaardig. We staan aan de vooravond van een voedingsrevolutie."

Maar wat zit er dan in zo"n burger? Bonen zorgen voor proteïne, biet voor een vleesrode kleur. De burger bevat zo"n 20 gram aan proteïnen en is soja-, gluten- én cholesterolvrij, aldus Greenway.

De burgers zijn al veel langer een trend in de Verenigde Staten. Onder andere Bill Gates en Leonardo DiCaprio schaarden zich achter het concept. De burgers zijn in verschillende Amerikaanse supermarkten en restaurants te vinden.