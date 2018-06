Vervroegde uitschakeling of niet: Duitse trainer mag blijven

De Duitse bondscoach Joachim Löw moet niet vrezen voor zijn job, ook niet als ‘die Mannschaft’ sneuvelt in de groepsfase of achtste finales. “We beslisten voor het WK om het contract van Löw tot 2022 te verlengen omdat we ervan overtuigd zijn dat niemand beter dan hem het team na het toernooi weer kan opbouwen. Die mening hebben we nog steeds”, verklaarde Reinhard Grindel, voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB) in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Löw bewees vorig jaar met winst op de Confederations Cup dat hij een jong team aan het voetballen kan krijgen”, vertelde Grindel voorts. “Daar houden we rekening mee. Ook als het in de poulefase of achtste finales slecht afloopt.”

De Duitsers verloren hun eerste WK-wedstrijd met 1-0 van Mexico, en klopten nadien pas op de valreep Zweden (2-1). Duitsland is zeker van een plaats in de kwartfinales als het woensdag Zuid-Korea met minstens twee doelpunten verschil kan verslaan in Kazan. Lukt dat niet, hangt het lot van ‘die Mansschaft’ af van die andere wedstrijd in poule F tussen Mexico en Zweden.

Löw was vanaf 2004 assistent van zijn voorganger Jürgen Klinsmann en werd na het WK 2006 hoofdcoach. Met hem aan het roer haalde Duitsland sindsdien op elk groot toernooi minstens de halve finales. Vier jaar geleden pakte hij met zijn team de wereldtitel in Brazilië.