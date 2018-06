Hoeveel pech kan je hebben? Tunesië moet derde groepsmatch met derde doelman spelen

Tunesië moet in de derde en laatste groepswedstrijd op het WK voetbal alweer een andere doelman opstellen. Na het uitvallen van eerste keeper Mouez Hassen in de eerste wedstrijd tegen Engeland met een schouderblessure, is ook tweede keus Farouk Ben Mustapha niet meer inzetbaar. Hij heeft een knieblessure opgelopen tijdens de training en kan donderdag niet meedoen tegen Panama.