Engelsen dartsen in aanloop naar België-Engeland

Engeland leeft in een ontspannen sfeer naar de wedstrijd van morgen in Kaliningrad toe. Deze voormiddag werd getraind met de volledige ploeg – iedereen is fit – en gisteren waren we er getuige van hoe verdediger John Stones een Engelse journalist afdroogde in darts.

Het Engelse trainingskamp ligt aan de Finse Golf nabij Sint-Petersburg en het naburige perscentrum is omgebouwd tot mini-pretpark. Daar profiteren ook de spelers van want elke keer als een speler met de pers praat wordt hij uitgedaagd voor een potje darts. Gisteren was het de beurt aan City-verdediger John Stones en aan John Cross, journalist van The Daily Mirror.

John Stones en John Cross Foto: Photo News

Tot hilariteit van zijn collega’s miste John Cross twee keer het bord en John Stones hoefde alleen maar één keer te scoren om het spelletje te winnen. Even verderop is er ook een bowlingbaan en een pooltafel. Overal staan zetels, waar gisteren Gary Cahill en Phil Jones rustig met de pers praatten.

De sfeer in het Engelse kamp is zelden zo ontspannen geweest op een groot toernooi als vandaag. Deze middag vliegen “The Three Lions” naar Kaliningrad, daar verkennen ze ’s avonds nog het stadion waar ze donderdag tegen België spelen.