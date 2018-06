Oostende heeft nieuwe doelman beet: winnaar Africa Cup, afgelopen seizoen gezakt naar Spaanse derde klasse

De Kameroener Fabrice Ondoa wordt de nieuwe keeper van Oostende. Dat greep naar Colin Coosemans, maar heeft nu dus wel beet. De 22-jarige Ondoa won in 2017 de Africa Cup, maar degradeerde afgelopen seizoen uit de Spaanse tweede klasse.

Ondoa werd opgeleid bij de Samuel Eto’o Academy in zijn thuisland en verhuisde van daar naar Barcelona B. Via Gimnastic de Tarragona -dat hem bij opleidingsploeg Pobla de Mafumet stalde- kwam hij in 2016 bij Sevilla Atletico terecht, de reserveploeg van FC Sevilla. Daarmee degradeerde hij -als reservespeler- afgelopen seizoen naar de Spaanse derde klasse.

Voor Kameroen debuteerde Ochoa al in 2014 op 18-jarige leeftijd. Hij werd er basisspeler en won in 2007 zelfs de Africa Cup. In de strafschoppenfase in de kwartfinale tegen Senegal pakte hij een strafschop van Sadio Mané. Hij werd verkozen tot de ‘Ploeg van het Toernooi’.