Rode Duivels aangekomen in Kaliningrad voor match tegen Engeland

De Rode Duivels zijn woensdagnamiddag om 13.15 uur aangekomen in de Russische exclave Kaliningrad, waar ze het donderdag op de slotspeeldag in groep G opnemen tegen Engeland.

Woensdagavond wordt er nog een keer getraind in de Baltika Arena, net na de persconferenties van Thomas Vermaelen en bondscoach Roberto Martinez.

Daags voor de wedstrijd blijft de vraag hoeveel wissels de bondscoach donderdag zal doorvoeren. De meningen daaromtrent zijn voorlopig verdeeld, gaande van minimum zes tot een hele ploeg. Daarnaast is het ook niet zeker of Martinez en de Duivels die slotwedstrijd wel willen winnen. Een tweede stek in de eindstand van de groep lijkt immers alleen maar voordelen op te leveren. Het zou dus wel eens een zeer bizarre wedstrijd kunnen worden in het vroegere Koningsbergen, dat geprangd ligt tussen Polen en Litouwen.